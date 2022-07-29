2022/07/29 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، عدم وجود جلسة لمجلس النواب يوم غد، فيما وضعت شرطاً لعودة المجلس للانعقاد.وقال رئيس اللجنة القانونية محمد عنوز للعراقية والاخبارية وتابعها /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القانونية النيابية: لا توجد جلسة برلمانية يوم غد السبت المركز الخبري الوطني.

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