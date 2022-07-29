10 أعوام على

2022/07/29 | 22:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضت 10 سنوات منذ افتتاح مخيم الزعتري للاجئين في الأردن.إنه على بعد قرابة 16 كيلومترًا من الحدود السورية، لكن 18 ألف شخص فيه ليسوا من سوريا.تطور المخيم من سلسلة من الخيام إلى ما يشبه أحياء في مدينة، ومثل العديد من المدن، كان لأزمات العامين الماضيين تأثير كبير عليه، من الجائحة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.نتحدث إلى أم وابنتها لمعرفة الأوضاع في المخيم.

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