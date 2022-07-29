2022/07/29 | 22:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن (أ ف ب) – تخطت الجائزة الكبرى لسحب يانصيب “ميغا ميليينز” الأميركي المقرر إجراؤه الجمعة حاجز المليار دولار، ما يجعلها رابع أكبر جائزة من نوعها على الإطلاق، على ما أعلنت الجهة المنظمة لهذه اللعبة الأربعاء. وتواصل قيمة الجائزة الكبرى لهذا اليانصيب الازدياد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتنمو معها أحلام المشاركين في اللعبة، فيما […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جائزة اليانصيب الأميركي تتخطى مليار دولار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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