2022/07/29 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تخطت‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لسحب‭ ‬يانصيب‭ “‬ميغا‭ ‬ميليينز‭” ‬الأميركي‭ ‬المقرر‭ ‬إجراؤه‭ ‬الجمعة‭ ‬حاجز‭ ‬المليار‭ ‬دولار،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬رابع‭ ‬أكبر‭ ‬جائزة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬لهذه‭ ‬اللعبة‭ ‬الأربعاء‭.‬ وتواصل‭ ‬قيمة‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬لهذا‭ ‬اليانصيب‭ ‬الازدياد‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬وتنمو‭ ‬معها‭ ‬أحلام‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬فيما‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جائزة اليانصيب الأميركي تتخطى مليار دولار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جائزة اليانصيب الأميركي تتخطى مليار دولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).