2022/07/29 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعيش‭ ‬العالم‭ “‬يوم‭ ‬تجاوز‭ ‬موارد‭ ‬الأرض‭”‬،‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬البشرية‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ينتجه‭ ‬الكوكب‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استنزاف‭ ‬موارده،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬سيكون‭ ‬الاستهلاك‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬هذه‭ ‬الموارد‭ ‬وسيفوق‭ ‬طاقتها‭.‬ وبمعنى‭ ‬آخر،‭ ‬يتطلّب‭ ‬الأمر‭ ‬1،75‭ ‬كوكب‭ ‬أرض‭ ‬لتلبية‭ ‬حاجات‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬بطريقة‭ ‬مستدامة،‭ ‬وفقاً‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهلاك البشرية يتجاوز موارد الأرض) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهلاك البشرية يتجاوز موارد الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).