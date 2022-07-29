ارسال مروحيتين الى المريخ لنقل العينات إلى الأرض سنة 2033 

2022/07/29 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأميركية‭ (‬ناسا‭) ‬الأربعاء‭ ‬تفاصيل‭ ‬عملية‭ ‬إحضار‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬عام‭ ‬2033‭ ‬وفق‭ ‬خطة‭ ‬باتت‭ ‬تتضمن‭ ‬إرسال‭ ‬مروحيتين‭ ‬جديدتين‭ ‬إلى‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭.‬ وتمكن‭ ‬الروبوت‭ ‬الجوال‭ “‬برسيفرنس‭” ‬الذي‭ ‬هبط‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬عام،‭ ‬من‭ ‬استخراج‭ ‬11‭ ‬عينة‭ ‬صخرية‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لكن‭ […]

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