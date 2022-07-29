في ظل تنازع الطرفين بشأن ترشيح السوداني.. إلى أين تقود المواجهة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بالعراق؟

2022/07/29 | 22:29 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب السابق في البرلمان العراقي فتاح الشيخ الفرقاء السياسيين من مغبة الإسراع بحسم موضوع رئيس الحكومة بحسب رغبة نوري المالكي وإلا فإن الجماهير ستعود لاقتحام مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء.

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