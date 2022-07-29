ترامب يدافع عن بطولة غولف يستضيفها وترعاها السعودية

2022/07/29 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن قراره استضافة بطولة غولف تدعمها السعودية في نادي بيدمينستر في نيوجيرسي ، المملوك له

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