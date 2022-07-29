2022/07/29 | 23:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن وزير الداخلية الجورجي فاختانغ غوميلوري مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم مروحية إنقاذ بالقرب من منتجع غودوري الجورجي.وكشف وزارة الداخلية أن السائح الأجنبي الذي طارت المروحية لإنقاذه قتل.ونجا المواطن الجورجي الذي كان طار معه بالمظلة، وهو في المستشفى.وأكد جوميلوري أنه تم فقدان السيطرة على المروحية، كما يظهر في مقطع فيديو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم مروحية إنقاذ في جورجيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم مروحية إنقاذ في جورجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).