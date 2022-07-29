القوات الامنية تصد تعرض لـ 'داعش' الارهابي شمالي بغداد

2022/07/29 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان القوات الامنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوات الامنية تصدت لتعرض لعناصر داعش الارهابي ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد".واضاف ان "القوات الامنية وبعد ان اشتبكت معهم وتمكنت من ابعادهم ولاذوا بالفرار".

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