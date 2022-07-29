اصابة عدة اشخاص بنزاع عشائري في صلاح الدين

2022/07/29 | 23:06 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة اربعة اشخاص جراء نزاع عشائري في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "نزاع عشائري اندلع بين طرفين تطور الى استخدام السلاح الخفيف ضمن قضاء الضلوعية في صلاح الدين".واضاف ان "النزاع اسفر عن اصابة ٤ اشخاص من طرفي النزاع".

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