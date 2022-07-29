الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في الطارمية

2022/07/29 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، احباط محاولة تسلل لداعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "قوة من اللواء ١٢ بالحشد الشعبي، تصدت لتعرض داعشي استهدف قضاء الطارمية شمالي بغداد، وتمكنت القوة من إحباط محاولة داعشية للتسلل للقضاء وتنفيذ عمليات إرهابية".واضافت، ان "اللواء ١٢ بالحشد بدأ انتشارا كثيفا في قضاء الطارمية لتأمينه وإجراء عمليات تمشيط أمنية بحثا وملاحقة لعناصر داعش الفارين".





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