لقطات حصرية لقبر سيد الشهداء تزامناً مع اعلان الحزن في كربلاء

2022/07/29 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات حصرية

لقبر سيد الشهداء الامام الحسين (ع)

تزامناً مع استبدال رايتي قبتي الامام

الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما

السلام) ايذاناً ببدء شهر الاحزان محرم

الحرام.

عدسة: ع

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