مقتل نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق على يد نجله

2022/07/29 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي لاعب كرة قدم مصري سابق مصرعه على يد

نجله بسبب المخدرات.

ولفظ إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك

ومنتخب مصر الأسبق أنفاسه الأخيرة،

اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته بجروح

تهتكية بالرأس، واشتباه ما بعد

الارتجا

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