2022/07/29 | 23:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت عائلة الخبير الأمني الشهيد هشام

الهاشمي، اليوم الجمعة، تسلمها أي مبلغ

دية.

وقالت العائلة في بيان تابعته وكالة نون

"نشعر بالأسى لما تم تداوله مؤخراً في

مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسلمنا

مبلغ دية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عائلة الشهيد هشام الهاشمي تنفي تسلمها مبلغ دية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عائلة الشهيد هشام الهاشمي تنفي تسلمها مبلغ دية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).