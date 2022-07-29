2022/07/29 | 23:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رفع أنصار التيار الصدري، في 07/29/2022، صورة زعيم التيار مقتدى الصدر على مقر تيار...

ظهرت المقالة أنصار التيار الصدري يرفعون صورة مقتدى الصدر على مقر تيار الحكمة في بغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنصار التيار الصدري يرفعون صورة مقتدى الصدر على مقر تيار الحكمة في بغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنصار التيار الصدري يرفعون صورة مقتدى الصدر على مقر تيار الحكمة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).