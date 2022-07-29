العراق ضمن الدول المهددة.. تحديد موعد سقوط الصاروخ الصيني التائه

2022/07/29 | 23:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، ان غدا السبت هو موعد سقوط الصاروخ الصيني التائه والعراق من ضمن خريطة موقع سقوطه.وقال مركز الفلك الدولي إن “بقايا الصاروخ الصيني قد تسقط على الأرض في 30 تموز الجاري، حيث تدور حول الأرض بسرعة 28 ألف كم في الساعة”، مضيفا ان العراق من ضمن خريطة مواقع سقوطه المحتملة”.

وأوضح المركز أن “الموعد المتوقع لسقوط حطام الصاروخ الفضائي الصيني، هو الساعة 12:48 جرينتش بهامش خطأ مقداره 11 ساعة بالزيادة أو النقص”.

وأقلع صاروخ “لونج مارش 5 ب” الذى يزن نحو 21 طناً، والذي حمل وحدة المختبر الصيني الفضائي “وينتيان” من جزيرة “هاينان” إلى الفضاء يوم الإثنين الماضي”.

وبعدما اكتملت مهمته بنجاح، أخذ الصاروخ مسار هبوط خارج عن السيطرة نحو الغلاف الجوي للأرض، وتوقعت مؤسسات دولية مختلفة موعد سقوط بقايا الصاروخ.

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