12 قتيلا في حادثة سير بالعراق

2022/07/29 | 23:12 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 12 شخصاً حتفهم، بينهم نساء وأطفال، جراء اصطدام حافلة بشاحنة على طريق رئيس يؤدي إلى محافظة بابل الواقعة جنوب العاصمة بغداد، وفق ما أفادت السلطات، الجمعة 29 يوليو (تموز) الحالي، مشيرةً إلى أن سبب الحادثة هو السرعة واستدارة خاطئة.

ووقعت الحادثة ليل الخميس/ الجمعة، وفق بيان لمديرية شرطة المرور، ما أودى بحياة "12 شخصاً"، وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وعزت السلطات في بيانها الحادث إلى "السرعة العالية واستدارة خاطئة"، قام بها أحد السائقين، ما أدى إلى الاصطدام بين الحافلة الصغيرة والشاحنة.

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ولفت المتحدث باسم مديرية المرور العميد زياد القيسي، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن "سائق الشاحنة استدار من الجانب الأيمن للطريق إلى الأيسر" بشكل مباغت.



وأضاف أن نساءً وأطفالاً بين الضحايا، من دون أن يحدد عددهم.

ويعاني العراق البلد الغني بالنفط تهالكاً في بنيته التحتية وطرقاته نتيجة عقود من النزاعات، فيما تتهم الحكومات المتتالية بسوء الإدارة والفساد.



وغالباً ما تكون الطرقات ضيقة وغير منارة ليلاً.

وخلال عام 2021 لقي أكثر من 4800 شخص حتفهم جراء حوادث سير في العراق، أي أكثر من 13 شخصاً في اليوم، وفق ما أعلنت وزارة الصحة منتصف يوليو.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، قوله في مارس (آذار)، إن "أعداد حوادث السير في تزايد مستمر وكأننا في حرب، وهنالك عدم التزام بالسرعات المحددة على الطرق".



وأرجع الأمر أحياناً إلى استخدام الهواتف النقالة وتعاطي المخدرات والمشروبات الروحية.

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