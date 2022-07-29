شاهد بالفيديو.. حل قد يكون الوحيد لانهاء الانسداد السياسي في العراق !

2022/07/29 | 23:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tXIt9k4aOH4

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