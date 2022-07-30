2022/07/30 | 00:05 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سلام سميسم: هددت بالقتل من قبل بعض الموظفين لانتقادي مخصصات رواتبهم التي تقدر بـ %800) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3OIzx9_OY8Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سلام سميسم: هددت بالقتل من قبل بعض الموظفين لانتقادي مخصصات رواتبهم التي تقدر بـ %800) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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