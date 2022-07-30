الروبل الروسي يتراجع لأدنى مستوياته في 3 أسابيع مقابل الدولار واليورو

2022/07/30 | 00:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع مقابل الدولار واليورو، خلال تعاملات، اليوم الجمعة.ويبقى الروبل العملة الأقوى أداءً في العالم هذا العام حتى الآن، مدعومًا بإجراءات الحكومة الروسية - لحماية النظام المالي من العقوبات …

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