2022/07/30 | 00:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواطنون يتحدثون عن رئاسة الوزراء: هذا الذي يفيدنا المركز الخبري الوطني.

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