2022/07/30 | 00:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة.أكد مركز الفلك الدولي، اليوم الجمعة، ان غدا السبت هو موعد سقوط الصاروخ الصيني التائه والعراق من ضمن خريطة موقع سقوطه.وقال مركز الفلك الدولي إن “بقايا الصاروخ الصيني قد تسقط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ضمن خريطة موقع سقوط الصاروخ الصيني يوم غد السبت المركز الخبري الوطني.

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