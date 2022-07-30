بعد التظاهرات.. الفتح يعتزم مفاتحة الصدريين لترشيح أسماء لمناصب بحكومة شياع

2022/07/30 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد اعلن تحالف الفتح، اليوم الجمعة، عزمه مفاتحه التيار الصدري لترشيح بعض الأسماء لمناصب في حكومة محمد شياع، مبينا ان الحكومة سيشترك فيها الجميع.

وقال عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني المرتقبة، سيتم مشاركة كل الأطراف السياسية فيها ولن يتم تهميش اي طرف سياسي".

وأضاف ان "الاطار يعتزم مفاتحة التيار الصدري اذا ما يرغب في تقديم مرشحين عن لبعض المناصب"، مبينا ان "حكومة محمد شياع السوداني المرتقبة، ستكون حكومة خدمية تعمل على حل الازمات التي يعاني من الشعب العراقي طيلة السنين الماضية، وعلى رأسها ملف الخدمات والكهرباء والصحة، وكذلك حفظ سيادة العراق بشكل حقيقة بما يحفظ هيبة العراق والعراقيين".

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