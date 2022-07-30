فتح جميع الجسور في بغداد بعد رفع الكتل الكونكريتية

2022/07/30 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بقيام القوات الامنية بفتح الطرق المؤدية الى جسور وسط بغداد بعد تظاهرات حاشدة لانصار التيار الصدري والاطار التنسيقي بشكل منفصل.

وقال مصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "القوات الامنية فتحت جميع الطرق المؤدية الى محيط المنطقة الخضراء".

واضاف ان "الصبات الكونكريتية على جسور السنك والشهداء والاحرار تم فتحها امام مرور المركبات".

وشهدت ساحة التحرير والسنك تظاهرات حاشدة احدها مؤيدة لتشكيل الحكومة والثانية معارضة لتشكيلها لانصار التيار الصدري.

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