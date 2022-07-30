2022/07/30 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تسللاً لداعش في الطارمية.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي تصدت لتعرض داعشي استهدف قضاء الطارمية شمالي بغداد"، مبينا ان "القوة تمكنت من إحباط محاولة داعشية للتسلل للقضاء وتنفيذ عمليات إرهابية".

وأضاف ان "اللواء 12 بالحشد بدأ انتشارا كثيفا في قضاء الطارمية لتأمينه وإجراء عمليات تمشيط أمنية بحثا وملاحقة لعناصر داعش الفارين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط محاولة تسللاً لداعش في الطارمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط محاولة تسللاً لداعش في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).