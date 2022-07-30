2022/07/30 | 00:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lSttL4q2HO8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة أغنية "حبيبي بعين الك دمعة" يوضحها لنا الفنان قاسم السلطان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة أغنية "حبيبي بعين الك دمعة" يوضحها لنا الفنان قاسم السلطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).