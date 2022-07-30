خريطة المشهد السياسي العراقي بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي

2022/07/30 | 00:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفزرت الانتخابات العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كتلا سياسية مختلفة، فضمن المكون الشيعي تصدر التيار الصدري المشهد بعد حصوله على 73 مقعدا، قبل أن تعلن كتلة الصدر لاحقا استقالتها من البرلمان.

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