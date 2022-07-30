الإعلان عن موعد بدء المحاكمة الخاصة بصفقة الـ44 مليار دولار بين تويتر وإيلون ماسك

2022/07/30 | 00:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كاثلين ماكورميك، القاضية في محكمة ديلاوير الأمريكية، الخميس، أن جلسات المحاكمة بين إدارة موقع تويتر والملياردير إيلون ماسك الخاصة بالنزاع حول صفقة الاستحواذ على الموقع التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، ستبدأ في 17 أكتوبر/ تشرين الأول

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