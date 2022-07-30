الصدريون يتمترسون ضد مشروع السوداني والإطار مُصرّ على المضي به

2022/07/30 | 01:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يسعى محمد شياع السوداني، المرشح لرئاسة الحكومة العراقية، إلى اجتياز الخلافات الحادة لنيل الثقة...

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