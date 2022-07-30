2022/07/30 | 01:00 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصرع 3 اشخاص واصابة 9 اخرين على طريق البصرة- فاو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/30 | 01:00.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 3 اشخاص واصابة 9 اخرين على طريق البصرة- فاو) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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