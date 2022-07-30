الكهرباء تعلن تحقيق أعلى انتاج في الطاقة

2022/07/30 | 01:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأعلنت وزارة الكهرباء، تحقيق أعلى انتاج للمنظومة الكهربائية.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بإشراف مباشر ومتابعات ميدانية من وزير الكهرباء عادل كريم ،والملاكات المتقدمة وبرغم كل التحديات التي تواجه عمل الوزارة وملاكاتها من قلة التخصيصات المالية ، وعدم اقرار وإمرار الموازنات، وإنحسار اطلاقات الغاز ، ورغم والمشاكل الأمنية وإستهداف خطوط وابراج نقل الطاقة من جهة أخرى ،وكثرة المناطق العشوائية والمفصخة زراعياً والتي هي أحمال غير مدروسة لم تبلغ بها الوزارة بغية ان تستعد لها ،وبظل سحب أحمال اضافية من بعض المحافظات، وتنامي الطلب ، يواصل مجاهدو وابطال وزارة الكهرباء العمل ليل نهار من اجل خدمة البلد والمواطنين".وأضاف، ان " الوزارة تعلن وصولها لأعلى انتاج تحققه المنظومة الكهربائية العراقية منذ تاريخ تأسيسها وهو( ٢٢٦٨٠) ميكا واط، وبأستقرار عالي، ولو كان الدعم المالي والموازنات متوفرة لمضيت الوزارة بتنفيذ السقف القصير من خطة الوزارة خلال عام واحد ،والتي كانت تسير بزيادة واضافة سبعة الاف ميكا واط جديدة."واوضح، انه "من المؤمل في (الايام القريبة القادمة) تحقيق زيادة اعلى بالانتاج بعد دخول عدد من المحطات للعمل كصلاح الدين الحرارية ،ومحطة عكاز ،ومحطات اخرى"، مؤكدا أن "الوزارة ماضية بخططها لأدخال الدورات المركبة،ومنظومات التبريد،بجميع المحطات الغازية، اضافة للمضي بمشاريع محطات الطاقة الشمسية ،وتدوير النفايات، ومشاريع الربط الكهربائي والتي ستحقق وثوقية عالية واستقرارية كبيرة للشبكة الكهربائية".





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