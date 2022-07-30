2022/07/30 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استنفار أمني لحماية المنطقة الخضراء بغداد -عبدالحسين غزال قال زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم القيادي في الاطار التنسيقي انه ليس من المعقول ان نغير بعد كل تظاهرة للتيار الصدري المرشح الى رئاسة الوزراء، وان التيار قد يعترض على مرشحين اخرين غير شياع السوداني.
وأضاف الحكيم في كلمة وسط جمهور الحكمة انه لن نسمح […]
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وأضاف الحكيم في كلمة وسط جمهور الحكمة انه لن نسمح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سباق مبادرات لم يحل عقدة الترشيح الكردي لرئاسة الجمهورية والتيار الصدري يترقب الجلسة الموعودة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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