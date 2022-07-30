سباق‭ ‬مبادرات‭ ‬لم‭ ‬يحل‭ ‬عقدة‭ ‬الترشيح‭ ‬الكردي لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬والتيار‭ ‬الصدري‭ ‬يترقب‭ ‬الجلسة‭ ‬الموعودة

2022/07/30 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفار‭ ‬أمني‭ ‬لحماية‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قال‭ ‬زعيم‭ ‬تيار‭ ‬الحكمة‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬ان‭ ‬نغير‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬تظاهرة‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري‭ ‬المرشح‭ ‬الى‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء،‭ ‬وان‭ ‬التيار‭ ‬قد‭ ‬يعترض‭ ‬على‭ ‬مرشحين‭ ‬اخرين‭ ‬غير‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭.‬وأضاف‭ ‬الحكيم‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬وسط‭ ‬جمهور‭ ‬الحكمة‭ ‬انه‭ ‬ لن‭ ‬نسمح‭ […]

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