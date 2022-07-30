تحجيم الجيش..توجّه مَن؟

2022/07/30 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لم‭ ‬أسمع‭ ‬سياسياً،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الطبقة‭ ‬المخملية‭ ‬من‭ ‬المشهد‭ ‬المتداول‭ ‬يمتدح‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬عامة‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭.‬نسمع‭ ‬مدائح‭ ‬أخرى،‭ ‬منها‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬ولتكن،‭ ‬ولا‭ ‬اعتراض‭ ‬على‭ ‬المادحين‭ ‬هنا‭ ‬فلكل‭ ‬مجال‭ ‬كلمة‭ ‬حق‭ ‬يستحق‭ ‬ان‭ ‬تقال‭ ‬فيه‭.‬غير‭ ‬ان‭ ‬اللافت‭ ‬هو‭ ‬اكتفاء‭ ‬المتحدثين‭ ‬على‭ ‬المنابر‭ ‬السياسية،‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال،‭ ‬بالإشارة‭ ‬الى‭ ‬المصطلح‭ ‬غير‭ ‬الدستوري‭ […]

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