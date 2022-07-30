2022/07/30 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فشل مسعى الجزائر وحرص مصري على عدم إغضاب الرياض في الملف السوري القاهرة -مصطفى عمارة في الوقت الذي كثفت فيه الجزائر جهودها لإقناع الدول العربية بدعوة سوريا للقمة المقبلة التي تعقد في الجزائر أو إعادتها لشغل مقعدها بجامعة الدول العربية، أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ل (الزمان) أن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين المساعد للجامعة العربية لـ (الزمان):عودة سوريا متعثرة وتحتاج لمزيد من المشاورات ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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