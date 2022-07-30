الأمين‭ ‬المساعد‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية لـ‭ (‬الزمان‭):‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬متعثرة وتحتاج‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المشاورات‭ ‬

2022/07/30 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬فشل‭ ‬مسعى‭ ‬الجزائر‭ ‬وحرص‭ ‬مصري‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬إغضاب‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬السوري القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​​في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كثفت‭ ‬فيه‭ ‬الجزائر‭ ‬جهودها‭ ‬لإقناع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بدعوة‭ ‬سوريا‭ ‬للقمة‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬أو‭ ‬إعادتها‭ ‬لشغل‭ ‬مقعدها‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬حسام‭ ‬زكي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬أن‭ […]

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