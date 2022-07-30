ساعات قبل مظاهرات التيار الصدري.. تشديد الإجراءات الأمنية وغلق جسور وسط بغداد

2022/07/30 | 01:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن أغلقت عددا من الجسور وسط العاصمة العراقية بغداد بحواجز إسمنتية بالتزامن مع دعوات التيار الصدري إلى التظاهر لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب المتوقعة اليوم السبت.

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