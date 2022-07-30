آبل تعلن تراجع أرباحها بنسبة 11٪ .. وتوضح الأسباب

2022/07/30 | 01:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة آبل، يوم الخميس، انخفاض أرباحها بنسبة 11٪ تقريبا في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

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