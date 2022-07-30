الكاظمي يدعو إلى التحلي بالحكمة

2022/07/30 | 01:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعهنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جميع العراقيين والعالم الإسلامي ببداية العام الهجري، فيما دعا إلى التحلي بالحكمة.وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نحمل أصدق التبريكات لجميع العراقيين، والعالم الإسلامي ببداية العام الهجري بما تحتوي من رسالة للإنسانية انطوت على قيم التسامح والسلام للبشرية".وأضاف، "وفي بداية شهر محرم الحرام نذكّر الجميع بقدسية الشهر، وندعو إلى التحلي بالحكمة مبتهلين إلى الله أن يديم علينا نعمة المحبة والاستقرار".





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