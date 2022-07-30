2022/07/30 | 01:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3r3mASheBTM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنصار التيار يتجمهرون في التحرير) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنصار التيار يتجمهرون في التحرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).