الكاظمي: نذكر الجميع بقدسية شهر محرم

2022/07/30 | 02:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، جميع العراقيين والعالم الإسلامي ببداية العام الهجري، فيما دعا إلى التحلي بالحكمة.وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"، "نحمل أصدق التبريكات لجميع العراقيين، والعالم الإسلامي ببداية العام الهجري بما تحتوي من رسالة للإنسانية انطوت على قيم التسامح والسلام للبشرية".وأضاف، "وفي بداية شهر محرم الحرام نذكّر الجميع بقدسية الشهر، وندعو إلى التحلي بالحكمة مبتهلين إلى الله أن يديم علينا نعمة المحبة والاستقرار".

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