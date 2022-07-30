شرطة النجف تنفي اسقاط طائرة مسيرة في الحنانة

2022/07/30 | 02:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

نفت مديرية شرطة النجف الأشرف، اسقاط طائرة مسيرة قبل تحليقها فوق منطقة الحنانة.

وذكرت المديرية في بيان، أنها"تنفي الخبر أدناه وتؤكد انه خبر كاذب وعارٍ عن الصحة لذلك اقتضى التنويه".

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