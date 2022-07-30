2022/07/30 | 02:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، تحقق اعلى انتاج للمنظومة الكهربائية.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “بإشراف مباشر ومتابعات ميدانية من وزير الكهرباء المهندس عادل كريم ،والملاكات المتقدمة، وبرغم كل التحديات التي تواجه عمل الوزارة وملاكاتها من قلة التخصيصات المالية ،وعدم اقرار وإمرار الموازنات، وإنحسار اطلاقات الغاز ، ورغم والمشاكل الأمنية وإستهداف […]

ظهرت المقالة العراق..



تحقيق اعلى انتاج للمنظومة الكهربائية أولاً على ايرث نيوز.

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