مع بدء شهر محرم الحرام :تقرير مصور عن استبدال راية مرقد العباس بن علي (ع) الحمراء بالسوداء

2022/07/30 | 02:04 - المصدر: وكالة نون

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مرقد ابي الفضل العباس عليه السلام

اثناء استبدال راية مرقده الشريف مساء

اليوم الجمعة ايذاناً ببدء شهر الاحزان

محرم الحرام.

تصوير:رضا الرسام

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