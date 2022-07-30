2022/07/30 | 03:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية التونسية، يوم الجمعة، استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، وأبلغتها "استغراب تونس الشديد من البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية التونسية تستدعي القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأمريكية بسبب "تصريحات غير مقبولة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية التونسية تستدعي القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة الأمريكية بسبب "تصريحات غير مقبولة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).