تونس.. استدعاء القائمة بأعمال السفارة الأميركية بعد بيان بلينكن

2022/07/30 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية التونسية في بيان الجمعة إنها استدعت القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأميركية بسبب بيان صحفي وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن بشأن المسار السياسي للبلاد.

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