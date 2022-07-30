بغداد.. أنصار التيار الصدري يتوافدون للتظاهر وسط إجراءات أمنية مشددة

2022/07/30 | 03:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل الجزيرة إن أنصار التيار الصدري بدأوا بالتوافد إلى ساحة التحرير في بغداد، وذلك لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب المتوقعة اليوم السبت، بينما أغلقت قوات الأمن عددا من الجسور بحواجز إسمنتية.

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