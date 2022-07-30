"أدين بالسرقة".. إيران تعاقب رجلا بطريقة "لا توصف"

2022/07/30 | 05:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن إن بويا ترابي، وهو في الثلاثينات من عمره، نُقل إلى المستشفى فور قطع أصابعه في 27 يوليو بحضور عدد من المسؤولين وطبيب من سجن إيفين في طهران.

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