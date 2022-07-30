الخارجية الأمريكية توضح هل سيجتمع بلينكن مع لافروف الأسبوع المقبل

2022/07/30 | 06:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يوم الجمعة، إنه لا توجد خطط لعقد لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف أثناء وجودهما في كمبوديا لحضور اجتماع وزراء خارجية الآسيان الأسبوع المقبل.

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