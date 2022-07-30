مدريد تعلق على قرار الجزائر تعليق حظر التجارة مع إسبانيا

2022/07/30 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسبانيا أنها ترغب في علاقات مع الجزائر مشابهة للعلاقات مع باقي البلدان المجاروة، ساعات بعد أن أعلنت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر رفع قيود عن التعامل التجاري مع مدريد على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

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