جلسات المحاكمة تنطلق في أكتوبر.. دعوى مضادة من ماسك ضد تويتر

2022/07/30 | 07:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع الملياردير الأميركي البارز والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، دعوى قضائية مضادة للقضية التي رفعتها شركة تويتر لإلزامه بإتمام صفقة الاستحواذ عليها بمبلغ 44 مليار دولار، وفقا لما نقلت وكالة رويترز نقلا عن أوراق محكمة.

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