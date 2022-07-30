2022/07/30 | 08:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتزايد الضغط على الإمارات في واشنطن لإطلاق سراح محام أميركي سبق له تمثيل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل بداخل قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في واشنطن.. ضغوط متزايدة على الإمارات لإطلاق سراح محامي خاشقجي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في واشنطن.. ضغوط متزايدة على الإمارات لإطلاق سراح محامي خاشقجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).